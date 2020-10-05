05.10.2020 16:46

ФОТО: «Стреляем полным зарядом» - харьковские артиллеристы показали в каких условиях учатся (Хроники)

Артиллеристы третьей бригады оперативного назначения проводят тактические учения на полигоне, расположенном вблизи Гвардейского, что на Днепропетровщине.



://chronicles.pr

Таким образом гвардейцы проверяют уровень знаний и навыков приобретенных во время полевого выхода, который длится с начала сентября.

Тактические учения артиллерийских батарей стали кульминацией почти полуторамесячного полевого выхода подразделений. Все ради того, чтобы комплексно отработать меры приведения артиллерийских подразделений в боевую готовность, провести боевое слаживание и усовершенствовать полевой обучение бойцов.

«Наши минометы - простое и надежное оружие. Но и они требуют постоянного внимания. Сейчас военнослужащие занимаются обслуживанием миномета. Смазываем механизмы горизонтальной, вертикальной наводки. Чистим все от пыли, песка, грязи, чтобы на боевой стрельбе не было никаких задержек и поломок», - объясняет командир миномета Александр Майер,

У артиллерийской разведки своя работа, ведь одновременно с любыми передвижениями изучается тактическая обстановка. Полученные данные используются при вычислении условных целей, по которым нужно нанести огневое поражение.

Но главным для всех участников сбора, от офицера до солдата является выполнение практических стрельб. Общевойсковой полигон в Черкасском, как отмечают артиллеристы, позволяет проводить подготовку подразделений и выполнять сложные огневые задачи. На этот раз гвардейцы вели стрельбу из гаубицы Д-30 полным зарядом почти максимальное расстояние - 14 километров. На такой дальности даже маленькая ошибка может быть фатальной.

«Сейчас мы заняли район огневых позиций и получили огневые задачи. Есть координаты огневой цели, по которым мы уже сделали расчеты. Сейчас дорабатываем инженерное оборудование окопа для личного состава и окоп для боеприпасов.», - сообщил командир первого взвода - старший офицер батареи первой гаубично-артиллерийской батареи Евгений Девятов.

В учениях принимают участие как опытные военнослужащие, которые уже были на этом полигоне неоднократно, так и срочники для которых эти стрельбы были первыми. В свое время лейтенант Девятов сам отслужил срочную службу в одной из частей Нацгвардии. Всего несколько месяцев назад завершил обучение в Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Во время разговора он также отметил, что при такой дистанции с целями приходится работать ювелирно, чтобы избежать существенного отклонения от цели. Тем более, если погода внезапно изменится.

Собственно, так и произошло. Выполнение огневой задачи началось с самого утра. Последнее встретило артиллеристов холодным осенним дождем и пронизывающим боковым ветром. Это добавило трудностей не только расчетам, но и командирам, и штабам, которые, получая все новые и новые вводные, совершенствовали свои навыки в организации, всестороннем обеспечении и ведении боевых действий.

И все же артиллеристы с задачей справились, уничтожили все цели условного противника одну за другой. При этом не нарушили меры безопасности.