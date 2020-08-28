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28.08.2020  13:31   

Харьковчане прячутся от коронавируса за армейскими контрактами (ФОТО)

В Харьковской области за лето отобрали около 500 мужчин и женщин для прохождения службы в Вооруженных Силах Украины по контракту.


://armyinform.com.ua

Через карантин и приостановление работы предприятий в Харьковской области возросло количество желающих подписать контракт с Вооруженными Силами Украины, сообщили  в информагентстве АрмияInform.

"Карантин и приостановления работы промышленных предприятий дали определенный толчок тем, кто долго думал над подписанием контракта с войском. Ведь обычно летом наблюдается относительно малое количество желающих стать профессиональным защитником Украины. А здесь, в июне-августе мы призвали 42% воинов запланированных в этом году ", - отметил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин.

По его данным, в течение лета отобрали около 500 контрактников. 60% от общего количества имеющих статус участников боевых действий, 20% призывников - женщины.

"Прежде всего харьковские военкоматы комплектующих воинские части Сухопутных войск, ДШВ и морской пехоты, привлекаемых к выполнению задач в районе проведения ООС", - рассказал Калгушкин.

Источник:   АрмияInform
 Тэги:  армия, призыв, контракт, нацгвардия, харьков, калгушкин
 
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