28.08.2020 13:31

Харьковчане прячутся от коронавируса за армейскими контрактами (ФОТО)

В Харьковской области за лето отобрали около 500 мужчин и женщин для прохождения службы в Вооруженных Силах Украины по контракту.



://armyinform.com.ua

Через карантин и приостановление работы предприятий в Харьковской области возросло количество желающих подписать контракт с Вооруженными Силами Украины, сообщили в информагентстве АрмияInform.

"Карантин и приостановления работы промышленных предприятий дали определенный толчок тем, кто долго думал над подписанием контракта с войском. Ведь обычно летом наблюдается относительно малое количество желающих стать профессиональным защитником Украины. А здесь, в июне-августе мы призвали 42% воинов запланированных в этом году ", - отметил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин.

По его данным, в течение лета отобрали около 500 контрактников. 60% от общего количества имеющих статус участников боевых действий, 20% призывников - женщины.

"Прежде всего харьковские военкоматы комплектующих воинские части Сухопутных войск, ДШВ и морской пехоты, привлекаемых к выполнению задач в районе проведения ООС", - рассказал Калгушкин.