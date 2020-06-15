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15.06.2020  16:26   

Харьковский курсант победил в международном ІТ конкурсе

На Международном конкурсе научных студенческих работ I место занял курсант IV курса факультета радиотехнических войск противовоздушной обороны ХНУВС имени Ивана Кожедуба Антон Данилич.


://armyinform.com.ua

Харьковский авиатор боролся за звание лучшего по специальности «Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии». В итоге его работа среди других, присланных из 8 стран мира, была признана лучшей. Оценивания осуществляло международное жюри двойного «слепого» рецензирования.

Авторы лучших работ приняли участие в итоговой научно-практической онлайн-конференции со своими докладами.

На конкурсе были представлены работы по четырем тематическим секциям с 19 высших учебных заведений Украины, Чехии, Грузии, Словакии, Польши, Ирака, Казахстана и Франции.

Источник:   Армия информ
 Тэги:  конкурс, курсант, харьков, победа, радиотехника
 
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