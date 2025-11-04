    
04.11.2025  15:15   Віталій Хіневич

У Харківській області перевірили якість повітря

Протягом 9 місяців 2025 року лабораторіями досліджено 8830 проб атмосферного повітря на відповідність вимогам Державних медико-санітарних нормативів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
 
У місцях проживання населення в зоні впливу автотранспортних магістралей  досліджено 5936 проб атмосферного повітря, з них  з перевищенням ГДК 352 проби (5,9%). Встановлено перевищення ГДК вмісту пилу в 1,1-1,8 раза,  вуглецю оксиду в 1,1-1,3 раза, ангідриду сірчистого в 1,1-1,2 раза, азоту діоксиду в 1,1-2,0 раза, формальдегіду в 1,1-1,8 раза, фенолу в 1,2 раза, озону в 1,1-1,2 раза.
 
На території міста Харків в місцях проживання населення в зоні впливу автотранспортних магістралей  досліджено 3348 проб, з них  з перевищенням ГДК 72 проби (2,2%), встановлено перевищення ГДК вмісту пилу в 1,1 – 1,8 раза,  вуглецю оксиду в 1,1-1,3 раза, формальдегіду в 1,1-1,3 раза.
 
Перевищення ГДК також виявлені на територіях Солоницівської, Малоданилівської та Дергачівської громад Харківського району, Чугуївської громади Чугуївського району, Ізюмської та Барвінківської громад Ізюмського району, Берестинської, Кегичівської та Зачепилівської громад Берестинського району.
 
В місцях відпочинку населення досліджено 276  проб атмосферного повітря,  перевищень ГДК не виявлено. На межі санітарно-захисних зон промислових підприємств –  2618 проб (у т. ч. в м. Харків – 1838), перевищення ГДК  виявлені у  8 пробах (0,3%) на території м. Харків.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 4 листопада.
 
