04.11.2025 15:15 Віталій Хіневич

У Харківській області перевірили якість повітря

Протягом 9 місяців 2025 року лабораторіями досліджено 8830 проб атмосферного повітря на відповідність вимогам Державних медико-санітарних нормативів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

У місцях проживання населення в зоні впливу автотранспортних магістралей досліджено 5936 проб атмосферного повітря, з них з перевищенням ГДК 352 проби (5,9%). Встановлено перевищення ГДК вмісту пилу в 1,1-1,8 раза, вуглецю оксиду в 1,1-1,3 раза, ангідриду сірчистого в 1,1-1,2 раза, азоту діоксиду в 1,1-2,0 раза, формальдегіду в 1,1-1,8 раза, фенолу в 1,2 раза, озону в 1,1-1,2 раза.

На території міста Харків в місцях проживання населення в зоні впливу автотранспортних магістралей досліджено 3348 проб, з них з перевищенням ГДК 72 проби (2,2%), встановлено перевищення ГДК вмісту пилу в 1,1 – 1,8 раза, вуглецю оксиду в 1,1-1,3 раза, формальдегіду в 1,1-1,3 раза.

Перевищення ГДК також виявлені на територіях Солоницівської, Малоданилівської та Дергачівської громад Харківського району, Чугуївської громади Чугуївського району, Ізюмської та Барвінківської громад Ізюмського району, Берестинської, Кегичівської та Зачепилівської громад Берестинського району.

В місцях відпочинку населення досліджено 276 проб атмосферного повітря, перевищень ГДК не виявлено. На межі санітарно-захисних зон промислових підприємств – 2618 проб (у т. ч. в м. Харків – 1838), перевищення ГДК виявлені у 8 пробах (0,3%) на території м. Харків.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram