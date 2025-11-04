    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Я вже бачила війну. Тоді німці палили все, але ці - ще гірші - розповіла врятована з-під обстрілів старенька мешканка Харківщини
04.11.2025  15:31   Дмитро Колонєй

Я вже бачила війну. Тоді німці палили все, але ці - ще гірші - розповіла врятована з-під обстрілів старенька мешканка Харківщини

Як під ударами окупантів вивозили людей з небезпечних місцевостей Харківщини розповіли поліцейські.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, днями спецпідрозділ «Білі Янголи». евакуював людей з села Синиха Купʼянського. До правоохоронців зателефонувала жінка та поінформувала, що в селі перебуває 88-річний дідусь із ймовірним інсультом. Незважаючи на небезпеку, поліцейські та волонтери вирушили на допомогу, дістатися до місця й вмовити евакуюватися не лише хворого чоловіка, а й його 86-річну дружину. На евакуацію погодилася й 91-річна бабуся Ганна.
 
Під час евакуації бабуся розповіла, що пережила Другу світову війну, тоді, дитиною, вона бачила, як горіли села, як люди тікали з-під обстрілів. Але сьогодні, каже, так страшно, як ніколи раніше: «Я вже бачила війну. Тоді німці палили все, але ці - ще гірші. Кацапи хуже німців», - каже бабуся. 
 
Таож поліцейські здійснили ризиковану евакуацію з села Смородьківка. Весь шлях їх переслідували ворожі дрони, але парвоохоронці дісталися селища та вивезли п’ятьох людей у безпечне місце.
 
Поліція Харківщини закликає мешканців населених пунктів, що перебувають у зоні постійних обстрілів
 
  • не зволікати з рішенням про евакуацію.
  • у разі потреби звертайтеся за телефонами: 102, 067-177-07-40, 095-285-70-12 - офіційні контакти спецпідрозділу «Білі Янголи».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти вбили двох мешканців Харківщини, які йшли з білим прапором.
 
