    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти вбили двох мешканців Харківщини, які йшли з білим прапором
04.11.2025  13:40   

Окупанти вбили двох мешканців Харківщини, які йшли з білим прапором

За даними слідства, 3 листопада 2025 року неподалік с. Кругляківка Куп’янського району російські військові завдали удари FPV-дронами по двом беззбройним цивільним людям.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Потерпілі йшли дорогою, тримаючи білий прапор, що свідчило про їхній небойовий статус. Внаслідок цілеспрямованої атаки вони та їх собака загинули на місці.
 
 
Поблизу місця влучання не було жодних військових об’єктів чи позицій.
 
 
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей( ч. 2 ст. 438 КК України).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог продовжує завдавати ударів по Харківській області, застосовуючи різні типи дронів і авіабомби. 
 
Тэги:  агрессия россии, харків
