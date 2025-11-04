04.11.2025 14:40 Віталій Хіневич
Міжнародний марафон культурної дипломатії: юні художники з України представили роботи в Празі
Юні художники долучилися до міжнародної освітньо-мистецької програми та представили свої роботи.
Міжнародний марафон культурної дипломатії «Діти і мистецтво для України» триває.
Цього тижня делегація вихованців Дитячої художньої школи №2 ім. П. О. Левченка бере участь у програмі в Празі, що проходить під патронатом Міністерства закордонних справ України та за підтримки Посольства України в Чеській Республіці.
Юні художники долучилися до міжнародної освітньо-мистецької програми та представили свої роботи на виставці «100 картин дітей незламної України». Захід відвідав Посол України в Чеській Республіці Василь Зварич.
Також у рамках візиту учасники отримали можливість поспілкуватися з чеським художником Олександром Оніщенком.
