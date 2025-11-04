    
04.11.2025  14:40   Віталій Хіневич

Міжнародний марафон культурної дипломатії: юні художники з України представили роботи в Празі

Юні художники долучилися до міжнародної освітньо-мистецької програми та представили свої роботи.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Міжнародний марафон культурної дипломатії «Діти і мистецтво для України» триває.
 
Цього тижня делегація вихованців Дитячої художньої школи №2 ім. П. О. Левченка бере участь у програмі в Празі, що проходить під патронатом Міністерства закордонних справ України та за підтримки Посольства України в Чеській Республіці.
 
 
Юні художники долучилися до міжнародної освітньо-мистецької програми та представили свої роботи на виставці «100 картин дітей незламної України». Захід відвідав Посол України в Чеській Республіці Василь Зварич.
 
Також у рамках візиту учасники отримали можливість поспілкуватися з чеським художником Олександром Оніщенком.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відкрилася виставка про життя міста під час війни.
 
Тэги:  виставка, харків
