«Харків’яни відстояли місто і мають право на пільги», – Ігор Терехов про безкоштовний проїзд

30.10.2025  16:16   Рита Парфенова

Міська влада Харкова продовжує впроваджувати пільгові ініціативи для мешканців, зокрема безкоштовний проїзд у громадському транспорті, та підтримує військових.


Фото: РЕДПОСТ

Міський голова Ігор Терехов розповів пільгові ініціативи для харків'ян під час панельної дискусії в рамках проєкту «Нова країна» від «LB.ua». Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Мер зазначив, що безкоштовний проїзд у громадському транспорті дозволяє одній родині щомісяця економити 3–4 тисячі гривень. Він додав, що ті, хто хоче сплачувати за проїзд, можуть перераховувати кошти на потреби ЗСУ. 

«Харків’яни відстояли рідне місто на початку повномасштабної війни і зараз мають повне право на пільгову підтримку, зокрема на безкоштовний проїзд у громадському транспорті», – наголосив Ігор Терехов.

Крім пільг для містян та підтримки бізнесу через скасування місцевих податків і зборів, Харків постійно допомагає військовим.

«З першої хвилини війни ми підтримуємо армію. Так, ми недоотримуємо значні кошти до міського бюджету, але це не виключає нашої позиції щодо допомоги військовим. Наприклад, лише цього тижня ми перерахували на їхні потреби 30 млн грн», – підкреслив Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов пояснив необхідність відновлення житлового фонду вже зараз. У Харкові безперервно тривають роботи з відновлення будинків, пошкоджених унаслідок ворожих обстрілів.
