30.10.2025 15:52 Дмитро Колонєй

Правоохоронці допомогли людям та їхнім чотирилапим друзям на Харківщині

Поліцейські Харківщини разом із волонтерами доставили життєво необхідні товари.

Як повідомляє РЕДПОСТ, поліцейьскі та волонтери правоохоронці відвезли харчові продукти, продукти для приготування каш, корма для тварин сім’ям вимушених переселенців, які тимчасово знайшли притулок та мешкають на території Зміївської громади.

Також передали допомогу тваринам, яких вони напередодні евакуювали із зон бойових дій Харківської та Донецької областей.

Врятовані з прифронтових зон тварини утримуються в притулку «Animals 911», де чотирилапі вакциновані, чиповані, забезпечені харчуванням та ветеринарним доглядом. Згодом волонтери знайдуть для них господарів та нові оселі.

