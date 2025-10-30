На трасі Київ – Харків – Довжанський обмежили рух великовагових авто: де й чому

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Харківщини запровадила обмеження руху для вантажівок понад 15 тонн на ділянці автодороги М-03.
Служба відновлення та розвитку інфраструктури Харківської області повідомляє про обмеження руху транспортних засобів на одній із ключових автомобільних доріг державного значення. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
З метою забезпечення безпеки дорожнього руху та збереження шляхопроводу через залізничну колію на автодорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 484+589, рух обмежено для великовагових транспортних засобів. Обмеження стосується авто з масою понад 15 тонн та навантаженням на вісь понад 7,5 тонни.
Служба відновлення закликає водіїв заздалегідь планувати маршрути з урахуванням нових обмежень, дотримуватися дорожніх знаків та правил безпеки руху.
Комментариев: 0
День сприятливий для завершення справ і наведення ладу в думках. Енергія зірок допоможе знайти рішення навіть у складних питаннях.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
30 жовтня у світі відзначають День поінформованості про цукрову залежність. В Україні – День працівників підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків.
влажность:
давление:
ветер: