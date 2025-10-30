    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт На трасі Київ – Харків – Довжанський обмежили рух великовагових авто: де й чому
30.10.2025  15:42   Рита Парфенова

На трасі Київ – Харків – Довжанський обмежили рух великовагових авто: де й чому

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Харківщини запровадила обмеження руху для вантажівок понад 15 тонн на ділянці автодороги М-03.

Обмеження руху на М-03 Київ – Харків – Довжанський

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Харківської області повідомляє про обмеження руху транспортних засобів на одній із ключових автомобільних доріг державного значення. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху та збереження шляхопроводу через залізничну колію на автодорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 484+589, рух обмежено для великовагових транспортних засобів. Обмеження стосується авто з масою понад 15 тонн та навантаженням на вісь понад 7,5 тонни.

Служба відновлення закликає водіїв заздалегідь планувати маршрути з урахуванням нових обмежень, дотримуватися дорожніх знаків та правил безпеки руху.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові триває поточний ремонт доріг та тротуарів.

 

Тэги:  рух, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.10 Дороги та транспорт У четвер забудьте про вільний проізд вулицею у центрі Харкова 22.10 Дороги та транспорт На перехресті Клочківської та Близнюківської у Харкові тимчасово перекрито трамвайний переїзд 20.10 Дороги та транспорт У Харкові тролейбус №6 тимчасово курсуватиме за зміненим маршрутом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 