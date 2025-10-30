30.10.2025 15:00 Рита Парфенова

СБУ заочно підозрює зрадника, який прикривав окупантів під час штурму Харківського району

42-річний уродженець Донецька вступив до незаконних збройних формувань РФ і брав участь у бойових діях проти українських сил у березні 2022 року. За державну зраду йому загрожує довічне ув’язнення.

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру громадянину, який у перші дні повномасштабного вторгнення приєднався до незаконних збройних формувань та брав участь у бойових діях на Харківському напрямку. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

42-річний уродженець Донецька добровільно підписав контракт із силами рФ та узимку 2022 року вступив до так званої «115-ї комендантської бригади ДНР». Він обіймав посаду кулеметника у 1-му відділенні 2-го взводу 2-ї роти 3-го батальйону.

У складі бойовиків псевдореспубліки, підпорядкованих збройним силам РФ, чоловік брав участь у бойових діях на Харківщині, які мали на меті окупацію регіону. Зокрема, у березні 2022 року він здійснював вогневе прикриття окупаційних підрозділів під час штурму населених пунктів Харківського району.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили йому заочну підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Зраднику загрожує довічне ув’язнення.

Наразі він переховується на тимчасово окупованих територіях Донеччини. СБУ та прокуратура продовжують комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

