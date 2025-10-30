30.10.2025 14:55 Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 30 жовтня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3098 вакансій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:

1. Лікар фізичної та реабілітаційної медицини – 56 000 грн.

2. Машиніст екскаватора – 50 000 грн.

3. Таблетувальник – 30 250 грн.

4. Оператор лінії у виробництві харчової продукції – 30 000 грн.

5. Заступник директора – 29 000 грн.

6. Механік – 27 000 грн.

7. Укладальник продукції медичного призначення – 25 550 грн.

8. Водій тролейбуса – 25 000 грн.

9. Апаратник виробництва сухих молочних продуктів – 22 000 грн.

10. Контролер-приймальник – 21 990 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.

Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна занйти за посиланням.