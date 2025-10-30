30.10.2025 14:55 Віталій Хіневич
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 30 жовтня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3098 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
1. Лікар фізичної та реабілітаційної медицини – 56 000 грн.
2. Машиніст екскаватора – 50 000 грн.
3. Таблетувальник – 30 250 грн.
4. Оператор лінії у виробництві харчової продукції – 30 000 грн.
5. Заступник директора – 29 000 грн.
6. Механік – 27 000 грн.
7. Укладальник продукції медичного призначення – 25 550 грн.
8. Водій тролейбуса – 25 000 грн.
9. Апаратник виробництва сухих молочних продуктів – 22 000 грн.
10. Контролер-приймальник – 21 990 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна занйти за посиланням.
