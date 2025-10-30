    
30.10.2025  14:41   Рита Парфенова

«Локомотив 1945 Харків» стартував на Кубку України з перемоги

Волейбольний клуб у своєму дебюті показав сильну командну гру та готовність до майбутніх турнірів.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City, новостворений волейбольний клуб «Локомотив 1945 Харків» офіційно дебютував на національному рівні і відразу здобув впевнену перемогу.

У першому матчі Кубка України харків’яни обіграли команду «Калинівка» з рахунком 3:0. Партії завершилися з результатами 25:19, 25:22 та 25:14, залишивши супернику мінімальні шанси.

Наступний тур Чемпіонату України серед чоловічих команд відбудеться у Луцьку. Там «Локомотив 1945 Харків» зустрінеться з «Алюр-Транс» та «Датським текстилем».

Тренери та гравці налаштовані лише на перемоги. Команда закликає вболівальників підтримувати спортсменів та стежити за оновленнями.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські картингісти завершили сезон із призовими місцями.
