30.10.2025 15:17 Рита Парфенова

На Харківщині відновлюють графіки погодинних відключень електроенергії

З 15:00 до 22:00 у Харківській області та інших регіонах країни діятимуть обмеження споживання електроенергії від 1 до 2 черг через наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 30 жовтня.



Фото з відкритих джерел

Через складну ситуацію в енергосистемі України поновлюється застосування заходів обмеження споживання електроенергії у всіх регіонах, включно з Харківщиною. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

З 15:00 до 22:00 діятимуть погодинні графіки відключень, обсяг яких становитиме від однієї до двох черг. Причиною введення обмежень стали наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 30 жовтня.

Час і обсяг відключень можуть змінюватися, тому харків’янам радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго. Після відновлення електропостачання рекомендується споживати енергію ощадливо.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харківській області аварійні відключення світла замінили на погодинні.