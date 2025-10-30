На Харківщині відновлюють графіки погодинних відключень електроенергії

З 15:00 до 22:00 у Харківській області та інших регіонах країни діятимуть обмеження споживання електроенергії від 1 до 2 черг через наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 30 жовтня.
Через складну ситуацію в енергосистемі України поновлюється застосування заходів обмеження споживання електроенергії у всіх регіонах, включно з Харківщиною. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
З 15:00 до 22:00 діятимуть погодинні графіки відключень, обсяг яких становитиме від однієї до двох черг. Причиною введення обмежень стали наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 30 жовтня.
Час і обсяг відключень можуть змінюватися, тому харків’янам радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго. Після відновлення електропостачання рекомендується споживати енергію ощадливо.
