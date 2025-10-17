17.10.2025 10:25 Віталій Хіневич
На Харківщині за останній тиждень знешкодили більше ніж 1300 вибухонебезпечних предметів
З 9 по 15 жовтня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували майже 223 га територій, виявили та знешкодили 1314 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 146 га сільгоспугідь, більше 10 кілометрів автомобільних доріг, 5 кілометрів ліній електропередач.
Більш як 1,5 кілометра газопроводів, а також розмінували 13 домоволодінь й 2 об'єкти. Повторно підключили до електромережі 5043 абоненти.
Впродовж 15 жовтня піротехнічні підрозділи розмінували понад 41 га територій, більш як 26 га сільськогосподарських угідь, майже півкілометра ліній електропередач, понад 3 кілометри автодоріг, більш як 600 метрів газопроводів, а також розмінували 3 домоволодіння. Виявили та знешкодили 218 вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що рятувальники
повідомили про пожежу, яка виникла в Харківській області через обстріл.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости