На Харківщині за останній тиждень знешкодили більше ніж 1300 вибухонебезпечних предметів

З 9 по 15 жовтня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували майже 223 га територій, виявили та знешкодили 1314 вибухонебезпечних предметів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 146 га сільгоспугідь, більше 10 кілометрів автомобільних доріг, 5 кілометрів ліній електропередач. 
 
Більш як 1,5 кілометра газопроводів, а також розмінували 13 домоволодінь й 2 об'єкти. Повторно підключили до електромережі 5043 абоненти. 
 
Впродовж 15 жовтня піротехнічні підрозділи розмінували понад 41 га територій, більш як 26 га сільськогосподарських угідь, майже півкілометра ліній електропередач, понад 3 кілометри автодоріг, більш як 600 метрів  газопроводів, а також розмінували 3 домоволодіння. Виявили та знешкодили 218 вибухонебезпечних предметів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники повідомили про пожежу, яка виникла в Харківській області через обстріл.
 
