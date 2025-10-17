17.10.2025 10:55 Віталій Хіневич

В Основ’янському районі тимчасово не буде газу: перелік адрес

Харківська міська філія «Газмережі» проведе роботи на газових мережах в Основ’янському районі Харкова



В Основ’янському районі тимчасово не буде газу: перелік адрес



21 жовтня фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду в Основ’янському районі міста, передає РЕДПОСТ.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

пров.Аеродромний – Всі будинки

пров.Планерний – Всі будинки

вул.Безлюдівська буд. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

вул.Машиністів буд. 35

вул.Портова буд. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

шосе.Мереф’янське буд. 3, 5, 9, 11, 17, 17 корп 1, 17 корп 3, 17 корп 4, 17 корп 5, 17 корп 6, 17 корп 7, 17 корп 8

вул.Аеродромна буд. 3, 4, 5, 7, 7-А, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 30

вул.Літакова буд. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11

вул.Планерна буд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/8, 24, 25/9, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 35/7, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 53

просп.Аерокосмічний буд. 191, 191-А, 193-А, 193, 195-А, 195, 197, 199, 199-А, 201, 316-Б, 316-Г, 316-Д, 316-В, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336-А, 336-Г, 336, 348.

"Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання", - йдеться у повідомленні.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Циркунівській громаді ліквідували аварійну ситуацію на газових мережах.