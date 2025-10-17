17.10.2025 10:10 Рита Парфенова

На блокпостах Харкова гвардійські кінологи вилучили кулемет, автомати та майже 13 тисяч набоїв (фото)

Службові собаки 5 Слобожанської бригади «Скіф» Нацгвардії щодня запобігають спробам перевезення зброї, вибухівки та наркотиків через блокпости на в’їздах до Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на блокпостах, що ведуть до Харкова, кінологи 5 Слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії України регулярно виявляють заборонені предмети – зброю, боєприпаси, вибухівку та наркотичні речовини. Водії, які постійно проїжджають ці пункти контролю, називають гвардійців «вартовими Харкова» та з розумінням ставляться до перевірок.

Начальник кінологічної служби офіцер Сергій розповідає, що лише у вересні службові собаки неодноразово знаходили арсенал зброї у звичайних автомобілях і автобусах. Один із таких випадків стався на в’їзді до Харкова з боку Чугуєва, коли у салоні Mitsubishi Pajero без номерів кінолог з собакою Амореком виявили кулемет і 188 набоїв.

Інший випадок трапився на блокпості з боку Змієва: у водія Land Rover правоохоронці знайшли 225 грамів канабісу, кілька грамів психотропів, галюциногенні гриби, гранату, запали та частини зброї. За словами кінологів, чоловік прямував до Кропивницького, але «подарунки друзям» у вигляді боєприпасів і наркотиків вилучили поліцейські.

Ще одне затримання відбулося на тому ж напрямку — під час огляду Nissan Terrano собака Аморек виявив гранату та понад 4,5 тисячі набоїв різних калібрів. На тому ж блокпості собака Наомі знайшла у Volkswagen Passat три гранати, запали до них і наркотичні речовини.

Того ж дня чотириногий «офіцер» Бінго виявив у салоні Ford Connect автомат АК-74 і 120 набоїв до нього.

У вересні кінологи «Скіфів» запобігли ввезенню до Харкова:

6 одиниць вогнепальної зброї;

12 956 набоїв різних калібрів;

21 гранати;

3,9 кг вибухових речовин;

124 вибухових пристроїв;

982 г наркотичних речовин.

За результатами перевірок правоохоронці відкрили 46 кримінальних проваджень — 23 за незаконне поводження зі зброєю (ст. 263 ККУ) та 28 за зберігання наркотичних речовин (ст. 309 ККУ).

