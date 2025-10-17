    
17.10.2025  10:10   Рита Парфенова

На блокпостах Харкова гвардійські кінологи вилучили кулемет, автомати та майже 13 тисяч набоїв (фото)

Службові собаки 5 Слобожанської бригади «Скіф» Нацгвардії щодня запобігають спробам перевезення зброї, вибухівки та наркотиків через блокпости на в’їздах до Харкова.

На блокпостах Харкова вилучили кулемет, автомати та 13 тисяч набоїв

Як повідомляє РЕДПОСТ, на блокпостах, що ведуть до Харкова, кінологи 5 Слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії України регулярно виявляють заборонені предмети – зброю, боєприпаси, вибухівку та наркотичні речовини. Водії, які постійно проїжджають ці пункти контролю, називають гвардійців «вартовими Харкова» та з розумінням ставляться до перевірок.

На блокпостах Харкова вилучили кулемет, автомати та 13 тисяч набоїв

Начальник кінологічної служби офіцер Сергій розповідає, що лише у вересні службові собаки неодноразово знаходили арсенал зброї у звичайних автомобілях і автобусах. Один із таких випадків стався на в’їзді до Харкова з боку Чугуєва, коли у салоні Mitsubishi Pajero без номерів кінолог з собакою Амореком виявили кулемет і 188 набоїв.

На блокпостах Харкова вилучили кулемет, автомати та 13 тисяч набоїв

Інший випадок трапився на блокпості з боку Змієва: у водія Land Rover правоохоронці знайшли 225 грамів канабісу, кілька грамів психотропів, галюциногенні гриби, гранату, запали та частини зброї. За словами кінологів, чоловік прямував до Кропивницького, але «подарунки друзям» у вигляді боєприпасів і наркотиків вилучили поліцейські.

На блокпостах Харкова вилучили кулемет, автомати та 13 тисяч набоїв

Ще одне затримання відбулося на тому ж напрямку — під час огляду Nissan Terrano собака Аморек виявив гранату та понад 4,5 тисячі набоїв різних калібрів. На тому ж блокпості собака Наомі знайшла у Volkswagen Passat три гранати, запали до них і наркотичні речовини.

На блокпостах Харкова вилучили кулемет, автомати та 13 тисяч набоїв

Того ж дня чотириногий «офіцер» Бінго виявив у салоні Ford Connect автомат АК-74 і 120 набоїв до нього.

У вересні кінологи «Скіфів» запобігли ввезенню до Харкова:

  • 6 одиниць вогнепальної зброї;
  • 12 956 набоїв різних калібрів;
  • 21 гранати;
  • 3,9 кг вибухових речовин;
  • 124 вибухових пристроїв;
  • 982 г наркотичних речовин.

На блокпостах Харкова вилучили кулемет, автомати та 13 тисяч набоїв

За результатами перевірок правоохоронці відкрили 46 кримінальних проваджень — 23 за незаконне поводження зі зброєю (ст. 263 ККУ) та 28 за зберігання наркотичних речовин (ст. 309 ККУ).

Раніше РЕДПОСТ писав, що на блокпостах Харкова за серпень вилучили понад 90 одиниць зброї та майже 10 тисяч набоїв.
Тэги:  нгу скіф, зброя, харків, агрессия россии
