    
Главная Новини Харкова ЖКГ Частина Немишлянського та Індустріального району буде без світла: список адрес
16.10.2025  16:40   Віталій Хіневич

Частина Немишлянського та Індустріального району буде без світла: список адрес

У зв'язку з необхідністю виконання невідкладних ремонтних робіт в електромережах у п'ятницю, 17 жовтня, з 10:00 до 14:00 будуть знеструмлені споживачі частини Немишлянського та Індустріального районів Харкова.


Частина Немишлянського та Індустріального району буде без світла: список адрес
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
вул. Академіка Підгорного, пров. Академіка Підгорного, вул. Василя Вишиваного, вул. Лизогубівська, вул. Межигірська, пр-д Велозаводський, пров. Велозаводський, вул. Високогірна, в-д Високогірний, пров. Високогірний, 1-й в-д Високогірний, 2-й в-д Високогірний, 3-й в-д Високогірний, 4-й в-д Високогірний, в-д Галицький, вул. Джерельна, вул. Кармелюка, вул. Комунальників, вул. Котельна, пров. Котельний, пров. Крутянський, вул. Лодзька, 1-й пр-д Луговий, 2-й пр-д Луговий, 3-й пр-д Луговий, вул. Люблінська, вул. Межигірська, вул. Могилевська, пров. Могилевський, вул. Немишлянська, пр-т Олександрівський, вул. Підйомна, вул. Плідна, 1-й пров. Плідний, вул. Радісна, вул. Танкова, вул. Ясенева. 
 
Також тимчасове відключення відбудеться за наступними адресами: 
 
  • вул. Єнакіївська: 10А, 11А, 14, 15, 16, 17, 19;
  • вул. Немишлянська: 330;
  • вул. Велозаводська: 2, 3, 4;
  • вул. Високогірна: 2, 2А, 19А, 21;
  • вул. Автогенна: 12Б;
  • вул. Душкіна: 9, 11;
  • вул. Душкіна/пр-т Архітектора Альошина: 13-26;
  • пр-т Архітектора Альошина: 20-26, 22;
  • пр-т Архітектора Альошина/вул. Генерала Момота:15-20-22;
  • вул. Черняховського: 29А;
  • пр-т Героїв Харкова: 246А, 264А, 273Г, 273А, 273Б, 273В, 248, 246Б, 246, 248Г, 250В, 250А, 252А, 252, 254, 254А, 254Б, 254В;
  • пров. П'ятигорський: 2А, 57;
  • вул. Бригади Хартія: 50/4, 49Г, 49Д, 47А, 47В, 47, 51, 49, 49Б, 49А, 45Б, 45, 43А;
  • бул-р Богдана Хмельницького: 5, 7, 50/3;
  • пров. Сергія Єфремова: 13, 2А;
  • вул. Академіка Філіпова: 42, 40, 7;
  • вул. Комунальників: 2/10;
  • вул. Василя  Вишиваного: 10/9;
  • вул. Пожарського: 1;
  • вул. Миру: 3, 6, 6а;
  • вул. Північна: 2;
  • вул. Біблика: 1Г, 1А, 1В, 1Д, 1Б.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області вводять обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.10 ЖКГ Тимчасово зупинено подачу газу мешканцям селища Циркуни 16.10 ЖКГ У Харківській області вводять обмеження потужності для промисловості та бізнесу 15.10 ЖКГ У Шевченківському районі Харкова тимчасово не буде газу: список адрес
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 