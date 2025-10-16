16.10.2025 16:40 Віталій Хіневич

Частина Немишлянського та Індустріального району буде без світла: список адрес

У зв'язку з необхідністю виконання невідкладних ремонтних робіт в електромережах у п'ятницю, 17 жовтня, з 10:00 до 14:00 будуть знеструмлені споживачі частини Немишлянського та Індустріального районів Харкова.



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

вул. Академіка Підгорного, пров. Академіка Підгорного, вул. Василя Вишиваного, вул. Лизогубівська, вул. Межигірська, пр-д Велозаводський, пров. Велозаводський, вул. Високогірна, в-д Високогірний, пров. Високогірний, 1-й в-д Високогірний, 2-й в-д Високогірний, 3-й в-д Високогірний, 4-й в-д Високогірний, в-д Галицький, вул. Джерельна, вул. Кармелюка, вул. Комунальників, вул. Котельна, пров. Котельний, пров. Крутянський, вул. Лодзька, 1-й пр-д Луговий, 2-й пр-д Луговий, 3-й пр-д Луговий, вул. Люблінська, вул. Межигірська, вул. Могилевська, пров. Могилевський, вул. Немишлянська, пр-т Олександрівський, вул. Підйомна, вул. Плідна, 1-й пров. Плідний, вул. Радісна, вул. Танкова, вул. Ясенева.

Також тимчасове відключення відбудеться за наступними адресами:

вул. Єнакіївська: 10А, 11А, 14, 15, 16, 17, 19;

вул. Немишлянська: 330;

вул. Велозаводська: 2, 3, 4;

вул. Високогірна: 2, 2А, 19А, 21;

вул. Автогенна: 12Б;

вул. Душкіна: 9, 11;

вул. Душкіна/пр-т Архітектора Альошина: 13-26;

пр-т Архітектора Альошина: 20-26, 22;

пр-т Архітектора Альошина/вул. Генерала Момота:15-20-22;

вул. Черняховського: 29А;

пр-т Героїв Харкова: 246А, 264А, 273Г, 273А, 273Б, 273В, 248, 246Б, 246, 248Г, 250В, 250А, 252А, 252, 254, 254А, 254Б, 254В;

пров. П'ятигорський: 2А, 57;

вул. Бригади Хартія: 50/4, 49Г, 49Д, 47А, 47В, 47, 51, 49, 49Б, 49А, 45Б, 45, 43А;

бул-р Богдана Хмельницького: 5, 7, 50/3;

пров. Сергія Єфремова: 13, 2А;

вул. Академіка Філіпова: 42, 40, 7;

вул. Комунальників: 2/10;

вул. Василя Вишиваного: 10/9;

вул. Пожарського: 1;

вул. Миру: 3, 6, 6а;

вул. Північна: 2;

вул. Біблика: 1Г, 1А, 1В, 1Д, 1Б.

