16.10.2025  16:36   Дмитро Колонєй

Без газу через удари росіян залишаються сотні мешканцв Харквщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 16 жовтня 2025 року від ХОВА.


Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині  триває ліквідація наслідків масованого ворожого обстрілу, спрямованого по енергетичній та газонафтовій інфраструктурі.
 
Росіяни завдали удари близько 11:00 по Лозівському району. Спочатку там було знеструмлено близько 7 тисяч абонентів, однак енергетики оперативно заживили всіх споживачів. Під час повторного обстрілу знову сталося знеструмлення, яке вже ліквідовано. 
 
Наразі електропостачання відновлено повністю.
 
Газопостачання відсутнє у 400 абонентів. Упродовж доби, якщо не буде повторних ударів, планується провести необхідні ремонтні роботи та повністю відновити подачу газу, .
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог вдарив по Київському району Харкова.
 

 

