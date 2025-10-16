16.10.2025 16:36 Дмитро Колонєй

Без газу через удари росіян залишаються сотні мешканцв Харквщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 16 жовтня 2025 року від ХОВА.



Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині триває ліквідація наслідків масованого ворожого обстрілу, спрямованого по енергетичній та газонафтовій інфраструктурі.

Росіяни завдали удари близько 11:00 по Лозівському району. Спочатку там було знеструмлено близько 7 тисяч абонентів, однак енергетики оперативно заживили всіх споживачів. Під час повторного обстрілу знову сталося знеструмлення, яке вже ліквідовано.

Наразі електропостачання відновлено повністю.

Газопостачання відсутнє у 400 абонентів. Упродовж доби, якщо не буде повторних ударів, планується провести необхідні ремонтні роботи та повністю відновити подачу газу, .

