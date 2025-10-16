    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові чоловік вигнав дружину з дитиною з квартири
16.10.2025  16:20   Віталій Хіневич

У Харкові чоловік вигнав дружину з дитиною з квартири

За викликом виїхали поліцейські сектору протидії домашньому насильству. На вулиці правоохоронці виявили жінку з дитиною.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Жінка розповіла, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ображав її, кидався у бійку та вигнав з квартири. Сам кривдник зачинився вдома та не відчиняв двері.
 
Потерпілу з дитиною працівники поліції на службовому автомобілі відвезли до Центру надання допомоги постраждалим від насильства. 
 
Порушника буде притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині затримали російського агента, який готував підрив автомобіля ЗСУ.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.10 Надзвичайні події У Харківській області на території приватного домоволодіння сталася пожежа 15.10 Надзвичайні події На Африканівському водосховищі браконьєри виловили понад 180 кг риби та раків 14.10 Надзвичайні події У Харкові чоловік систематично чинив домашнє насильство
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 