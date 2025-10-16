16.10.2025 16:20 Віталій Хіневич

У Харкові чоловік вигнав дружину з дитиною з квартири

За викликом виїхали поліцейські сектору протидії домашньому насильству. На вулиці правоохоронці виявили жінку з дитиною.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Жінка розповіла, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ображав її, кидався у бійку та вигнав з квартири. Сам кривдник зачинився вдома та не відчиняв двері.

Потерпілу з дитиною працівники поліції на службовому автомобілі відвезли до Центру надання допомоги постраждалим від насильства.

Порушника буде притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

