15.10.2025 19:00 Дмитро Колонєй

Чоловіка, який вбив двома ударами мешканця Харківщини, взято під варту

На Харківщині апеляційний суд задовольнив скаргу прокуратури.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 8 вересня 2025 року в Валках 37-річний підозрюваний прийшов до квартири 47-річного знайомого. У коридорі між ними виникла сварка. Фігурант раптово вдарив знайомого кулаком у тулуб, а потім — ліктем у голову. 23 вересня 2025 року потерпілий помер у реанімаційному відділенні лікарні від отриманих травм.

Прокурор у суді наполягав на триманні під вартою, однак суд відмовив та задовольнив клопотання захисника, обравши запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Прокуратура не погодилася з цим рішенням та подала апеляційну скаргу, яку 15 жовтня 2025 року задоволено. Ухвалу суду першої інстанції скасовано. Підозрюваного відправлено під варту без визначення розміру застави.

Ухвала Харківського апеляційного суду не підлягає оскарженню в касаційному порядку.