В Харкові відбувся молитовний сніданок (фото)

У заході в Харкові взяли участь перший заступник міського голови Олександр Новак, представники духовенства, військовослужбовці та громадські діячі.


Як повідомляє РЕДПОСТ, під час заходу присутні виголосили молитви за мир і благословення для захисників України. У вітальному слові Олександр Новак наголосив на важливості проведення такого заходу в Харкові, подякувавши і військовим, і цивільним. 
 
«Молитовний сніданок - це не тільки про духовність. Для прифронтового Харкова це передусім про єдність. Сьогодні ми дякуємо тим, хто бореться за мир в Україні. Військовим, які захищають нашу незалежність. Також ми висловлюємо подяку міжнародним партнерам, які допомагають нам у боротьбі за мир. Дякуємо і нашому бізнесу, який працює в надскладних умовах війни. Харків’яни вдячні всім, хто дає можливість жити і працювати в нашому місті!» - підкреслив Олександр Новак.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мешканці Шевченківського району звернулися з проблемними питаннями до міського голови Ігоря Терехова.
 
