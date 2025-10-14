    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харківській області застосовані аварійні відключення
14.10.2025  19:02   Дмитро Колонєй

У Харківській області застосовані аварійні відключення

Чому впроваджені відключення пояснили харківські енергетики.


Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі у Харківській області застосовані аварійні відключення, понформували у "Харківобленеро", передає РЕДПОСТ.  
 
Також енергетики закликали всіх, хто моє наразі електрику, споживати її ощадливо.
 
Застосовані аварійні відключення також у низці інших областей, де складна ситуація в енергосистемі через російські удари
  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Дніпропетровській, а також частково у
  • Кіровоградській,
  • Київській і
  • Черкаській областях
 
У Запорізькій області аварійно знеструмлюються тільки промислові споживачі.
 
На Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовується три черги погодинних відключень. 
 
Триває ліквідація наслідків російських атак на енергооб’єкти в усіх постраждалих від обстрілів регіонах.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив пояснення Обленерго, як діють графіки аварійних відключень.
 
