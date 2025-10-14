14.10.2025 19:02 Дмитро Колонєй
У Харківській області застосовані аварійні відключення
Чому впроваджені відключення пояснили харківські енергетики.
Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі у Харківській області застосовані аварійні відключення, понформували у "Харківобленеро", передає РЕДПОСТ
Також енергетики закликали всіх, хто моє наразі електрику, споживати її ощадливо.
Застосовані аварійні відключення також у низці інших областей, де складна ситуація в енергосистемі через російські удари
Сумській,
Полтавській,
Дніпропетровській, а також частково у
Кіровоградській,
Київській і
Черкаській областях
У Запорізькій області аварійно знеструмлюються тільки промислові споживачі.
На Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовується три черги погодинних відключень.
Триває ліквідація наслідків російських атак на енергооб’єкти в усіх постраждалих від обстрілів регіонах.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
наводив пояснення Обленерго, як діють
графіки аварійних відключень.
