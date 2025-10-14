14.10.2025 19:02 Дмитро Колонєй

У Харківській області застосовані аварійні відключення

Чому впроваджені відключення пояснили харківські енергетики.



У Харківській області застосовані аварійні відключення



Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі у Харківській області застосовані аварійні відключення, понформували у "Харківобленеро", передає РЕДПОСТ Також енергетики закликали всіх, хто моє наразі електрику, споживати її ощадливо.

Застосовані аварійні відключення також у низці інших областей, де складна ситуація в енергосистемі через російські удари

Сумській,

Полтавській,

Дніпропетровській, а також частково у

Кіровоградській,

Київській і

Черкаській областях

У Запорізькій області аварійно знеструмлюються тільки промислові споживачі.

На Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовується три черги погодинних відключень.

Триває ліквідація наслідків російських атак на енергооб’єкти в усіх постраждалих від обстрілів регіонах.