14.10.2025 14:05 Віталій Хіневич

Українці можуть отримати грошову допомогу на розвиток бізнесу

Отримати допомогу від 1 до 5 тис. доларів на розвиток власної справи за програмою «BLOOM» можуть українці.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Долучитися до проєкту можуть внутрішньо переміщені особи та мешканці Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Запорізької областей (на контрольованих Україною територіях). Кошти виділяються на придбання обладнання, інструментів та інших необхідних ресурсів для започаткування або ведення бізнесу.

Перевага надається:

людям з інвалідністю;

ветеранам та їхнім родинам;

безробітним передпенсійного чи пенсійного віку;

домогосподарствам з низьким рівнем доходу;

жінкам-підприємцям;

маргіналізованим групам населення.

Реєстрація на участь - за посиланням. Кінцевий термін дії програми: 31 березня 2026 року.

Ініціативу реалізовує консорціум BLOOM (Mercy Corps, International Rescue Committee, Swisscontact, Право на захист (R2P)) за фінансування уряду Великої Британії.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків продовжив мораторій на місцеві податки для бізнесу до кінця 2025 року.