14.10.2025 14:35 Віталій Хіневич

На Харківщині виявили снаряд часів Другої світової війни

Боєприпас було виявлено на території приватного домоволодіння.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

На Харківщині саперами вилучено мінометну міну часів Другої світової війни.

Небезпечну знахідку виявили на території приватного домоволодіння під час обробітку землі на присадибній ділянці, про що господарі негайно повідомили на лінію 101.

Сапери кажуть, що у разі виявлення підозрілого предмета:

не підходити до нього;

не чіпати;

телефонувати за номером «101» або «102».

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що унаслідок нічного удару керованими авіабомбами по Харкову сталося руйнування будівель медзакладу й пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання та допомогли евакуювати пацієнтів.