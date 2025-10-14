14.10.2025 13:57 Рита Парфенова

Як заблокувати спам-дзвінки: поради Мінцифри для українців

Міністерство цифрової трансформації закликає повідомляти операторів про нав’язливі спам-дзвінки. Тепер можна офіційно заблокувати номер шахраїв і фейкових рекламодавців.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Міністерство цифрової трансформації України радить громадянам блокувати номери спамерів, які телефонують із пропозиціями фейкових виграшів, курсів чи «безкоштовної юридичної допомоги».

Щоб номер спамера заблокували, потрібно звернутися до свого мобільного оператора:

Vodafone – 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу;

– 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу; Kyivstar – 466 або 0 800 300 466 в Україні, 105466# у роумінгу;

– 466 або 0 800 300 466 в Україні, 105466# у роумінгу; lifecell – 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.

Також можна повідомити про спам:

на гарячу лінію Уряду – 1545;

до НКЕК – через офіційну форму на сайті nkek.gov.ua.

Детальніше про нові правила блокування спам-викликів – за посиланням.

Мінцифри наголошує: блокування підозрілих номерів допоможе зменшити кількість телефонного шахрайства й убезпечити українців від нав’язливих викликів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Нова пошта попереджає про маштабну шахрайську схему.