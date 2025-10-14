Як заблокувати спам-дзвінки: поради Мінцифри для українців

Міністерство цифрової трансформації закликає повідомляти операторів про нав’язливі спам-дзвінки. Тепер можна офіційно заблокувати номер шахраїв і фейкових рекламодавців.
Як повідомляє РЕДПОСТ, Міністерство цифрової трансформації України радить громадянам блокувати номери спамерів, які телефонують із пропозиціями фейкових виграшів, курсів чи «безкоштовної юридичної допомоги».
Щоб номер спамера заблокували, потрібно звернутися до свого мобільного оператора:
Також можна повідомити про спам:
Детальніше про нові правила блокування спам-викликів – за посиланням.
Мінцифри наголошує: блокування підозрілих номерів допоможе зменшити кількість телефонного шахрайства й убезпечити українців від нав’язливих викликів.
