14.10.2025 13:36 Рита Парфенова

Поліцейські спецпідрозділу «Білий Янгол» евакуювали коня з-під обстрілів на Харківщині (відео)

Екіпаж поліції разом із представниками Червоного Хреста та зоозахисниками провів складну рятувальну операцію – вивіз коня із прифронтової зони до безпечного притулку «Animals 911 Ukraine».

Як повідомляє РЕДПОСТ, поліцейські спецпідрозділу «Білий Янгол» спільно з представниками Червоного Хреста України та благодійної організації «Animals 911 Ukraine» здійснили евакуацію коня з прифронтової території Харківщини. Тварина потребувала невідкладної медичної допомоги та ветеринарного догляду.

Кінь перебував поблизу лінії бойових дій, де забезпечити йому належні умови для життя було неможливо. Для рятувальної операції залучили спеціалізований транспорт для перевезення великих тварин та досвідчених зоозахисників, які володіють навичками роботи з кіньми.

Шлях до умовно безпечного місця сягав понад 100 кілометрів і вимагав злагодженості дій, витримки та обережності від усіх учасників. Завдяки злагодженим діям екіпажу «Білого Янгола» та волонтерів тварину успішно доставили до притулку «Animals 911 Ukraine». Там кінь уже отримує ветеринарну допомогу, догляд і належне харчування.

Наразі у притулку перебуває близько 450 тварин, евакуйованих із прифронтових територій Харківської та Донецької областей. Щодня рятувальники, військові та волонтери, ризикуючи власним життям, продовжують вивозити тварин із небезпечних районів, рятуючи їх від вогню війни.

