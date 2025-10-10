    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові розшукали водія автомобіля, який скоїв ДТП і втік з місця події
10.10.2025  12:15   Віталій Хіневич

У Харкові розшукали водія автомобіля, який скоїв ДТП і втік з місця події

9 жовтня патрульні отримали виклик про ДТП на проспекті Олександрівському.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Прибувши на місце, інспектори виявили заявника, який повідомив, що водій автомобіля Fiat, рухаючись заднім, здійснив наїзд на його авто після чого поїхав з місця пригоди.
 
Патрульні обстежили прилеглу територію та виявили неподалік схожий автомобіль з ознаками ДТП та його водія. Під час спілкування поліцейські виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку чоловік відмовився.
 
Інспектори відсторонили громадянку від керування та склали на неї адміністративні протоколи за статтею 122-4 (Залишення місця ДТП), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп'яніння) КУпАП.
 
Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.
 
