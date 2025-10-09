    
09.10.2025  10:29   Рита Парфенова

На Харківщині зросла кількість ДТП з потерпілими – поліція назвала причину

Поліція оприлюднила статистику аварій на дорогах Харківської області за дев’ять місяців 2025 року. Найчастіше ДТП стаються через перевищення безпечної швидкості та порушення правил проїзду перехресть.

Головна причина ДТП на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області, за дев’ять місяців 2025 року на автошляхах регіону зареєстровано 2021 дорожньо-транспортну пригоду. Із них – 516 з потерпілими. Унаслідок аварій загинуло 75 осіб, ще 662 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Поліцейські зазначають, що основними причинами ДТП залишаються перевищення швидкості, недотримання дистанції та порушення правил проїзду нерегульованих перехресть. Найбільше аварій із постраждалими трапляються у проміжок між 14:00 та 20:00, а пік фіксується з 15:00 до 18:00.

Крім того, зросла кількість аварій за участі пішоходів. За дев’ять місяців 2025 року в таких ДТП загинули 23 людини, ще 62 отримали травми.

У поліції закликають водіїв і пішоходів бути уважними, не перевищувати швидкість і не сідати за кермо у стані сп’яніння. Правоохоронці нагадують: автомобіль – це джерело підвищеної небезпеки, тому дотримання правил дорожнього руху рятує життя.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на перехресті в центрі Харкова під час авварії перекинувся мікроавтобус (фото).
