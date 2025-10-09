Перед опалювальним сезоном в Харкові відновлюють пошкоджені обстрілами вікна в будинках

Комунальні служби продовжують готувати житловий фонд Харкова до зими. Роботи спрямовані на збереження тепла та підвищення енергоефективності будинків.
У Немишлянському районі Харкова спеціалісти КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» проводять комплекс підготовчих робіт до початку опалювального сезону. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міську раду.
Працівники закривають контури в місцях загального користування житлових будинків, зокрема на проспекті Льва Ландау, вулиці Комунальників та проспекті Героїв Харкова.
Під час обстрілів міста та через природний знос будівель багато вікон у під’їздах і підвальних приміщеннях зазнали пошкоджень. Через це втрачалося тепло в холодний період. Щоб покращити теплоізоляцію, фахівці відновлюють віконні конструкції та ущільнюють отвори, забезпечуючи збереження тепла взимку й підвищуючи енергоефективність будинків.
