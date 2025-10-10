10.10.2025 12:40 Віталій Хіневич

Систематично ігнорував рішення суду: на Харківщині водієві повідомили про підозру

Попри постанови суду та накладені штрафи, 42-річного чоловіка неодноразово зупиняли поліцейські у стані сп’яніння та без права керування.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Востаннє його викрили у серпні поточного року, коли він керував автомобілем, порушуючи правила дорожнього руху.

Дії фігуранта кваліфіковано як умисне невиконання судових рішень, що набрали законної сили.

9 жовтня слідчі Чугуївського РУП повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові розшукали водія автомобіля, який скоїв ДТП і втік з місця події.