    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Систематично ігнорував рішення суду: на Харківщині водієві повідомили про підозру
10.10.2025  12:40   Віталій Хіневич

Систематично ігнорував рішення суду: на Харківщині водієві повідомили про підозру

Попри постанови суду та накладені штрафи, 42-річного чоловіка неодноразово зупиняли поліцейські у стані сп’яніння та без права керування.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Востаннє його викрили у серпні поточного року, коли він керував автомобілем, порушуючи правила дорожнього руху.
 
Дії фігуранта кваліфіковано як умисне невиконання судових рішень, що набрали законної сили.
 
9 жовтня слідчі Чугуївського РУП повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України.
 
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові розшукали водія автомобіля, який скоїв ДТП і втік з місця події.
 
Тэги:  події, харків
При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 