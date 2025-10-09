09.10.2025 21:54 Дмитро Колонєй

Харків та Асоціація прифронтових міст та громад звернуться до Уряду

Стало відомо, які пропозиції Кабміну внесли до звернення Харків та інші члени Асоціації.



Як повідомляє РЕДПОСТ , під час заходу «Освіта для стійкості та перемоги: діалог прифронтових громад» досвідом підтримки та розвитку освіти в умовах війни з учасниками зустрічі поділився мер Харкова та очільник Асоціації Ігор Терехов. За його словами, за роки війни Харків пройшов значний шлях - від невеликих навчальних класів у метрошколі до десятків тисяч школярів, які цього року вже відвідують школи офлайн. Місто першим в Україні побудувало підземну школу. Цього року в Харкові діють вже 18 безпечних освітніх локацій. Ще три підземні школи будуть відкриті на початку 2026 року.

«Усі діти на прифронтових територіях мають бути забезпечені доступом до якісної освіти. Однак будівництво підземних шкіл та дитсадків - це дороговартісні проєкти, які більшість громад самостійно, без допомоги, не зможе реалізувати. Тому зараз вони вирішують проблеми доступу до освіти точково - як можуть. Але очевидно, що системно розв'язати проблеми можна лише на рівні держави. Для цього треба сформувати єдину стратегію комбінованого навчання у прифронтових громадах та забезпечити гідні умови праці педагогічних працівників. Потрібні додаткові фінансові стимули та безпечне середовище роботи, а цього ми зможемо досягнути лише спільно - активною позицією як громад, так і держави», - зазначив Ігор Терехов.

Крім того, в підсумковій заяві учасники акцентують на

необхідності розробки державної програми з облаштування безпечних споруд у закладах дошкільної освіти та її фінансування вже наступного року,

облаштування укриттів для очного навчання до будівництва підземних шкіл, а також на

виділенні субвенції на оплату праці персоналу закладів дошкільної освіти.

