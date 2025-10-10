Прогноз погоди у Харкові на 10 жовтня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабшим.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
10 жовтня очікується хмарна погода. Часом дощ. Вранці туман, видимість 200 – 500 м.
Вітер західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 14 – 16°.
Якщо в цей день хмари пливуть низько по небу, скоро вдарить мороз. Якщо навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха та ясна погода.
День сприятливий для спілкування, налагодження стосунків і творчих справ. Зірки радять прислухатися до інтуїції – вона допоможе уникнути помилок і вибрати правильний напрямок.
В Україні 10 жовтня відзначають День працівників стандартизації та метрології.
