10.10.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 10 жовтня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабшим.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

10 жовтня очікується хмарна погода. Часом дощ. Вранці туман, видимість 200 – 500 м.

Вітер західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 14 – 16°.

Народні прикмети

Якщо в цей день хмари пливуть низько по небу, скоро вдарить мороз. Якщо навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха та ясна погода.

теплий і сонячний день — до лагідної і затяжної осені;

вітер з півночі — очікуйте ранніх морозів і холодної зими;

густий туман вранці — попереду ще кілька теплих днів;

дощить 10 жовтня — буде пізня зима і дощова осінь;

небо затягнуто хмарами, але дощу немає — погода скоро погіршиться;

вітер протягом дня часто змінює свій напрям — наступні тижні буде нестійка погода;

білки активно роблять запаси на зиму — вона буде суворою.