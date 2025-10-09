09.10.2025 21:23 Дмитро Колонєй

Якщо ми об’єднаємося, то станемо сильнішими та будемо почуті на всіх рівнях - Ігор Терехов

Голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов та очільники 25 громад підписали у Чернігові меморандум.



Подія сталася у Чернігові під час заходу «Освіта для стійкості та перемоги: діалог прифронтових громад», передає РЕДПОСТ

Як зазначив Ігор Терехов, новостворена Асоціація об’єднує громади задля оперативного вирішення актуальних проблем і сприяє формуванню успішної комунікації між прифронтовими громадами та урядом.

«Ця платформа створена, щоб спілкуватися одне з одним та обмінюватися досвідом. Бо у нас один біль, спільні труднощі. Якщо ми об’єднаємося, то станемо сильнішими та будемо почуті на всіх рівнях. У рамках роботи Асоціації вже поставлено багато питань, і частина з них почала вирішуватися», - підкреслив Ігор Терехов.

