Якщо ми об’єднаємося, то станемо сильнішими та будемо почуті на всіх рівнях - Ігор Терехов
Голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов та очільники 25 громад підписали у Чернігові меморандум.
Як зазначив Ігор Терехов, новостворена Асоціація об’єднує громади задля оперативного вирішення актуальних проблем і сприяє формуванню успішної комунікації між прифронтовими громадами та урядом.
«Ця платформа створена, щоб спілкуватися одне з одним та обмінюватися досвідом. Бо у нас один біль, спільні труднощі. Якщо ми об’єднаємося, то станемо сильнішими та будемо почуті на всіх рівнях. У рамках роботи Асоціації вже поставлено багато питань, і частина з них почала вирішуватися», - підкреслив Ігор Терехов.
