09.10.2025  21:23   Дмитро Колонєй

Якщо ми об’єднаємося, то станемо сильнішими та будемо почуті на всіх рівнях - Ігор Терехов

Голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов та очільники 25 громад підписали у Чернігові меморандум.


Подія сталася у Чернігові під час заходу «Освіта для стійкості та перемоги: діалог прифронтових громад», передає РЕДПОСТ
 
Як зазначив Ігор Терехов, новостворена Асоціація об’єднує громади задля оперативного вирішення актуальних проблем і сприяє формуванню успішної комунікації між прифронтовими громадами та урядом. 
 
«Ця платформа створена, щоб спілкуватися одне з одним та обмінюватися досвідом. Бо у нас один біль, спільні труднощі. Якщо ми об’єднаємося, то станемо сильнішими та будемо почуті на всіх рівнях. У рамках роботи Асоціації вже поставлено багато питань, і частина з них почала вирішуватися», - підкреслив Ігор Терехов.
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у заході «Освіта для стійкості та перемоги: діалог прифронтових громад».
 
