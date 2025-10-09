09.10.2025 21:36
У Харкові відкрилася виставка "Дахи нашого містечка" (фото)
У Общинному єврейському культурному центрі «Бейт Дан» відкрилася персональна виставка художника Альберта-Лейзера Фельдмана «Дахи нашого містечка».
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
«Мене надихнув єврейський побут і традиції. Прогулюючись дахами, можна побачити невеликі, але надзвичайно колоритні епізоди життя: як євреї жили спільнотою, як навчали дітей, як старіли. Хотілося, щоб зникаючий образ єврейських двориків залишився на полотнах, у фарбі, у пам’яті…» — розповідає автор.
До експозиції входять характерні портрети, емоційні пейзажі, жанрові сцени та яскраві натюрморти. Його стиль — живий, різноманітний і завжди несподіваний.
Твори митця присвячені переважно духовному та повсякденному життю єврейського народу.
Вони представлені на численних виставках у музеях та галереях України, а також зберігаються у приватних і музейних колекціях.
Виставку можна побачити, завітавши до Єврейського Культурного центру «Бейт Дан» за адресою: ул. Вартових неба, 46 з 9.00 до 19.00 у всі дні, крім суботи.
