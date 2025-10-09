09.10.2025 21:36

У Харкові відкрилася виставка "Дахи нашого містечка" (фото)

У Общинному єврейському культурному центрі «Бейт Дан» відкрилася персональна виставка художника Альберта-Лейзера Фельдмана «Дахи нашого містечка».



Фото: Василь Голосний /



«Мене надихнув єврейський побут і традиції. Прогулюючись дахами, можна побачити невеликі, але надзвичайно колоритні епізоди життя: як євреї жили спільнотою, як навчали дітей, як старіли. Хотілося, щоб зникаючий образ єврейських двориків залишився на полотнах, у фарбі, у пам’яті…» — розповідає автор. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ «Мене надихнув єврейський побут і традиції. Прогулюючись дахами, можна побачити невеликі, але надзвичайно колоритні епізоди життя: як євреї жили спільнотою, як навчали дітей, як старіли. Хотілося, щоб зникаючий образ єврейських двориків залишився на полотнах, у фарбі, у пам’яті…» — розповідає автор.

До експозиції входять характерні портрети, емоційні пейзажі, жанрові сцени та яскраві натюрморти. Його стиль — живий, різноманітний і завжди несподіваний.

Твори митця присвячені переважно духовному та повсякденному життю єврейського народу.

Вони представлені на численних виставках у музеях та галереях України, а також зберігаються у приватних і музейних колекціях.

Виставку можна побачити, завітавши до Єврейського Культурного центру «Бейт Дан» за адресою: ул. Вартових неба, 46 з 9.00 до 19.00 у всі дні, крім суботи.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея