Збільшення кількості робочих рук, і вища освіта для нашої молоді - це одне з основних завдань для уряду та всіх громад - Ігор Терехов

09.10.2025  19:53   Дмитро Колонєй

Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у заході «Освіта для стійкості та перемоги: діалог прифронтових громад».


Як повідомляє РЕДПОСТ, у заході взяли участь також керівництво Чернігівської обласної військової адміністрації, очільники територіальних громад, освітяни, народні депутати. 
 
Вони обговорили актуальні проблеми освіти на прифронтових територіях і поділилися досвідом подолання воєнних викликів.
 
Зі свого боку Ігор Терехов окреслив особливості роботи освітніх закладів у прифронтовому місті й розповів про проєкти метрошколи та будівництва підземних шкіл, реалізованих у Харкові. 
 
 
«Я дуже хочу, щоб наші діти вчилися не під землею, щоб наші вчителі та вихователі працювали так, як до війни. Але сьогодні ми не можемо собі дозволити цього. У нас немає такої системи ППО, яка дала б можливість вчити дітей не під землею. Нам довелося обладнати приміщення метрополітену під навчальні кабінети, побудувати вже сім підземних шкіл. Передусім необхідно зберегти освітній процес. Адже це - наше майбутнє, і держава також повинна вкладати кошти в це майбутнє», - підкреслив Ігор Терехов. 
 
 
Також міський голова повідомив, що в Харкові розробили проєктно-кошторисну документацію для будівництва підземного дитячого садка. За його словами, облаштування такого безпечного простору дошкільної освіти коштуватиме близько 230 млн грн, і жодне місто не зможе впоратися з таким фінансовим навантаженням. Тому прифронтові громади потребують цільової підтримки від держави й у цьому питанні. 
 
Окрему увагу мер зосередив на необхідності зміцнення потенціалу закладів професійно-технічної освіти та вишів. 
 
«І збільшення кількості робочих рук, і вища освіта для нашої молоді - це одне з основних завдань для уряду та всіх громад. У Харкові ми вже починаємо навчати студентів в укриттях. Нам необхідно зберегти освіту, потенціал педагогів. Якщо ми цього не зробимо, то втратимо інтелект України», - наголосив Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ  писав, що мер Харкова Ігор Терехов став єдиним очільником міста з України, який долучився до міжнародного онлайн-заходу «Міста та прагнення миру», присвяченого 100-річчю дзвону «Марія Доленс» - символу миру.
 
09.10 ЖКГ Ця зима для Харкова, як і для інших прифронтових міст, буде найважчою за всі часи повномасштабної війни - Ігор Терехов 08.10 Політика Ігор Терехов зустрівся з Генеральним консулом Польщі   07.10 Суспільство Мер Харкова Ігор Терехов провів зустріч з жителями Салтівського району (фото)
 
 
 

