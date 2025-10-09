09.10.2025 20:22 Дмитро Колонєй

Ця зима для Харкова, як і для інших прифронтових міст, буде найважчою за всі часи повномасштабної війни - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону.



Як повідомляє РЕДПОСТ , комунальні підприємства та всі профільні служби міста Харкова продовжують підготовку до опалювального сезону.

Під час телеефіру, мер Харкова Ігор Терехов наголосив: «Наше головне завдання - зробити так, щоб взимку всі містяни були зі світлом, теплом і водою. Так, не все залежить від нас, адже тактика російського агресора дуже підступна. Перед нами постають серйозні виклики, і ця зима для Харкова, як і для інших прифронтових міст, буде найважчою за всі часи повномасштабної війни. Але я впевнений, що Харків стабільно пройде цей опалювальний сезон».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що перед опалювальним сезоном в Харкові відновлюють пошкоджені обстрілами вікна в будинках.