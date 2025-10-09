    
Главная Новини Харкова Армія Військових окупаційної армії женуть на позиції пораненими
09.10.2025  19:22   Дмитро Колонєй

Військових окупаційної армії женуть на позиції пораненими

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки МО України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у радіоперехопленні, здобутому українською розвідкою, група російських військовослужбовців відмовляється виходити на бойові позиції через поранення та неналежне медичне забезпечення. 
 
“Ну мы вдвоем, бл..дь, втроем, считай, глухие — у нас два уха на троих, еб..ный рот. У меня рука вообще не рабочая, на..й”, ― скиглить московит. 
 
Але скарги на стан здоров’я не переконують старшого начальника — він наполягає, щоб підлеглі вийшли на позиції. 
 
“Двойка ваша, на..й, еб..на, и друзья, бл..дь, с которой вы, на..й, поубегали, бл..дь, должны находиться! Что вы съ..ались, что они съ..али, на..й! Я всё сказал: давай, на..й, вещички — и пиз..ем на точки, которые я обозначил”, ― наказує командир. 
 
ГУР МО України нагадує: кожен російський військовослужбовець, який не бажає загинути в “м’ясних штурмах” або бути “обнуленим” командиром, має шанс зберегти життя. Для цього потрібно написати у бот проєкту Хочу жить в Telegram.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що російські інтервенти вбивають українських військовополонених.

 

