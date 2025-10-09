09.10.2025 18:57 Дмитро Колонєй

Харківська наукова школа завжди була прикладом високого професіоналізму та відданості істинним цінностям науки - Ігор Терехов

Міський голова Ігор Терехов привітав харківських вчених, яких було обрано на керівні посади в Національній академії наук України.



Як повідомляє РЕДПОСТ , на керівні посади в Національній академії наук України було обрано харківських вчених:

Віце-президентом Національної академії наук України обрано голову Північно-східного наукового центру НАН України Володимира Семиноженка.

Академіком-секретарем відділення ядерної фізики та енергетики НАН України став академік, заступника генерального директора ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» Ігор Гаркуша. Академіком-секретарем відділення енергетики та енергетичних технологій НАН України було обрано академіка, директора Інституту енергетичних машин і систем ім. Підгорного Андрія Русанова.

Мер Харкова Ігор Терехов у вітальному слові до вчених зазаначив:

«Харківська наукова школа завжди була прикладом високого професіоналізму, глибокої ерудиції та відданості істинним цінностям науки. Саме завдяки таким ученим, як ви, наше місто залишається центром інтелектуальної сили та рушієм розвитку всієї України. Ваше обрання до керівництва Національної академії наук - це не лише висока оцінка особистих досягнень, а й підтвердження авторитету харківської науки, її вагомого внеску у формування наукової політики держави. Дякую за вашу працю, цілеспрямованість і прагнення відкривати нові горизонти знань навіть у непростих умовах сьогодення! Бажаю натхнення, енергії та підтримки однодумців для подальших звершень!» - говориться у привітанні.

Як наголосив Володимир Семиноженко, результати цих виборів мають особливе значення для всієї наукової спільноти та стали підтвердженням провідної ролі Харкова в науковому житті країни.

«Вперше за багато років до складу керівництва Академії увійшли одразу троє представників Харкова. Це підтвердження, що наш регіон - один із найсильніших наукових центрів України. Крім того, результати цих виборів - це, зокрема, визнання тієї уваги, яку міська влада Харкова приділяє науці та нашим досягненням. Адже ніде в Україні немає такого рівня підтримки науки й освіти, як у цьому місті», - наголосив Володимир Семиноженко.

