09.10.2025  18:23   Дмитро Колонєй

Не буде газу у селі під Харковом

У передмісті Харкова проведуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду.


Як повідомляє РЕДПОСТ, 9 жовтня 2025 року Харківська міська філія «Газмережі» проведе підготовчі до зими роботи на газових мережах  в с. Ударне Люботинської громади. 
 
У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:
 

УДАРНЕ

  • вул. Шкільна, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 19, 22, 81, 85, 72, 65, 62, 35, 36, 38, 42
  • вул. Дружби, 89, 4, 5, 78, 70, 27, 30, 1а, 1, 21, 37, 38, 39а, 41, 52, 53, 65
 
Газові служби просять вибачення за тимчасові незручності та просять споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усувають аварії на мережах зовнішнього освітлення.
 
