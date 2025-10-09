09.10.2025 18:23 Дмитро Колонєй

Не буде газу у селі під Харковом

У передмісті Харкова проведуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду.



Не буде газу у селі під Харковом



Як повідомляє РЕДПОСТ , 9 жовтня 2025 року Харківська міська філія «Газмережі» проведе підготовчі до зими роботи на газових мережах в с. Ударне Люботинської громади.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

УДАРНЕ

вул. Шкільна , 7, 8, 9, 14, 15, 17, 19, 22, 81, 85, 72, 65, 62, 35, 36, 38, 42

, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 19, 22, 81, 85, 72, 65, 62, 35, 36, 38, 42 вул. Дружби, 89, 4, 5, 78, 70, 27, 30, 1а, 1, 21, 37, 38, 39а, 41, 52, 53, 65

Газові служби просять вибачення за тимчасові незручності та просять споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram