01.10.2025 18:05

Від відносного затишшя до масованих атак ворога: яким був вересень для Харкова

Вересень розпочався для Харкова відносним затишшям, але під кінець місяця інтенсивність ворожих атак значно зросла.



РЕДПОСТ

Про це сказав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Загалом російський агресор завдав 34 удари, усі - безпілотниками. Під обстрілами опинилися Салтівський, Слобідський, Новобаварський, Київський і Холодногірський райони.

За цей час поранення отримали вісім наших мешканців. Втім, головне, що обійшлося без загиблих.

Повітряні тривоги в місті тривали майже вдвічі менше, ніж загалом по області.

Найсильніше постраждала енергетична інфраструктура. Також руйнацій зазнали кілька навчальних закладів, об’єкти бізнесу, автомобілі, житло. Детальнішу статистику щодо саме житлового фонду ми надамо завтра.

Вкотре дякую всім, хто щодня усуває наслідки цих атак! І вкотре звертаюся до харківʼян з проханням бути максимально уважними й відповідально ставитися до сигналів про повітряні загрози.

Бережіть себе і своїх рідних!», - сказав Ігор Терехов.

