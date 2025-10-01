01.10.2025 17:46

Правоохоронці Харківщини евакуювали мешканців з прифронтового селища

Співробітники поліції та волонтери вивезли з-під обстрілів двох мешканців Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , поліцейські та з волонтери благодійної організації «Троянда на руці» евакуювали чоловіка та літню жінку з селища Приколотне Вільхуватської громади.

85-річна жінка самостійно звернулась до органу місцевого самоврядування з проханням евакуювати її до більш безпечного місця, бо життя її щодня перебувало під загрозою через постійні обстріли. Чоловік, в свою чергу, звернувся на спецлінію поліції «102».

Співробітники поліції та волонтери допомогли зібрати їм найнеобхідніші речі, надали транспорт та вивезли у більш безпечне місце.

Поліція Харківщини нагадують, для евакуауії з населених пунктів, які піддаються ворожим атакам росіян, слід звертайтися

на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91,

спецлінію поліції «102» або

до найближчих відділень поліції.

