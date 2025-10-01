    
01.10.2025  17:46   

Правоохоронці Харківщини евакуювали мешканців з прифронтового селища

Співробітники поліції та волонтери вивезли з-під обстрілів двох мешканців Харківщини.

Евакуювали мешканців з прифронтового селища правоохоронці: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, поліцейські та з волонтери благодійної організації «Троянда на руці» евакуювали чоловіка та літню жінку з селища Приколотне Вільхуватської громади.
 
85-річна жінка самостійно звернулась до органу місцевого самоврядування з проханням евакуювати її до більш безпечного місця, бо життя її щодня перебувало під загрозою через постійні обстріли. Чоловік, в свою чергу, звернувся на спецлінію поліції «102». 
 
Евакуювали мешканців з прифронтового селища правоохоронці: Новини Харкова
 
Співробітники поліції та волонтери допомогли зібрати їм найнеобхідніші речі, надали транспорт та вивезли у більш безпечне місце.
 
Поліція Харківщини нагадують, для евакуауії з населених пунктів, які піддаються ворожим атакам росіян, слід  звертайтися
  • на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91,
  • спецлінію поліції «102» або
  • до найближчих відділень поліції.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області рятувальники ліквідували пожежі, що виникли через обстріли.

 

Тэги:  евакуація, допомога, харків
Материалы по теме

 
