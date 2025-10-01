У Харкові підприємцям пропонують безоплатну діагностику цифрової зрілості бізнесу

КУ «Офіс реформ Харкова» в межах діяльності Eastern Ukraine EDIH запрошує підприємців пройти індивідуальну оцінку Digital Maturity Assessment (DMA) за методологією Єврокомісії.
Сьогодні на вас чекають несподівані зміни та нові можливості. Важливо зберігати спокій і не поспішати з важливими рішеннями.
1 жовтня в Харкові очікується вітряна та дощова погода. Протягом дня буде хмарно з періодичними дощами, які до вечора послабшають.
В Україні відзначатимуть День захисників та захисниць України та День українського козацтва.
