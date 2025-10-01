    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові підприємцям пропонують безоплатну діагностику цифрової зрілості бізнесу
01.10.2025  17:30   Віталій Хіневич

У Харкові підприємцям пропонують безоплатну діагностику цифрової зрілості бізнесу

КУ «Офіс реформ Харкова» в межах діяльності Eastern Ukraine EDIH запрошує підприємців пройти індивідуальну оцінку Digital Maturity Assessment (DMA) за методологією Єврокомісії.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Діагностика допоможе визначити рівень цифровізації компанії, сильні сторони та напрямки розвитку, а також порівняти результати з показниками по Україні та ЄС.
 
Зустріч з експертами триватиме близько 1,5 години та може відбутися онлайн або офлайн. Підприємці отримають детальний звіт, порівняння з іншими компаніями та персональні рекомендації.
 
Записатися на діагностику можна, заповнивши форму за посиланням.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні планують перейменувати копійки на шаги.
 
