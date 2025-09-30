30.09.2025 17:15 Віталій Хіневич

У Харківській області під час польових робіт підірвався комбайн

Підрив стався в Ізюмському районі, внаслідок чого постраждала сільськогосподарська техніка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

В Ізюмському районі, під час проведення польових робіт комбайн наїхав на вибухонебезпечний предмет, ймовірно, протипіхотна міна.

Внаслідок інциденту пошкоджено колесо сільгосптехніки, на щастя - постраждалих немає.

