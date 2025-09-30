    
30.09.2025  17:15   Віталій Хіневич

У Харківській області під час польових робіт підірвався комбайн

Підрив стався в Ізюмському районі, внаслідок чого постраждала сільськогосподарська техніка.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
В Ізюмському районі, під час проведення польових робіт комбайн наїхав на вибухонебезпечний предмет, ймовірно, протипіхотна міна. 
 
 
Внаслідок інциденту пошкоджено колесо сільгосптехніки, на щастя - постраждалих немає.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби рятувальники Харківщини здійснили понад пів сотні виїздів. Більшість викликів стосувалася пожеж у природних екосистемах.

