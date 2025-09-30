30.09.2025 17:31

Харківські комунальники здали сотні літрів крові

Працівники КП «Харківські теплові мережі» та КП «Харківводоканал» вчергове стали донорами.

Як повідомляє РЕДПОСТ , фахівці комунальних підприємства відгукнулися на терміновий заклик про необхідність здати кров на потреби військових і цивільних.

Загалом на об’єднаному підприємстві налічується вже понад 600 постійних донорів. А від початку повномасштабного вторгнення, зокрема, фахівці КП «Харківські теплові мережі» здали більше 800 л крові.

Також у Харкові пібили підсумки міської донорської акції «Збережи життя», що проходила з 19 по 28 вересня 2025 року та була приурочена до Дня захисників і захисниць України.

Як зазначили в Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, акція проводиться вже третій рік поспіль. Її мета - популяризувати донорство та залучати молодь до соціально важливих ініціатив.

Усі харків’яни, які протягом акції здали кров у Обласному центрі служби крові, отримали відзнаки.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про медиків, які врятували харків'янина від смерті.