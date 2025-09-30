    
Главная Новини Харкова Медицина Харківські комунальники здали сотні літрів крові
30.09.2025  17:31   

Харківські комунальники здали сотні літрів крові

Працівники КП «Харківські теплові мережі» та КП «Харківводоканал» вчергове стали донорами.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці комунальних підприємства відгукнулися на терміновий заклик про необхідність здати кров на потреби військових і цивільних. 
 
 
Загалом на об’єднаному підприємстві налічується вже понад 600 постійних донорів. А від початку повномасштабного вторгнення, зокрема, фахівці КП «Харківські теплові мережі» здали більше 800 л крові.
 
 
Також у Харкові пібили підсумки міської донорської акції «Збережи життя», що проходила з 19 по 28 вересня 2025 року та була приурочена до Дня захисників і захисниць України.
 
 
Як зазначили в Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, акція проводиться вже третій рік поспіль. Її мета - популяризувати донорство та залучати молодь до соціально важливих ініціатив.
 
 
 
Усі харків’яни, які протягом акції здали кров у Обласному центрі служби крові, отримали відзнаки.
 
 

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про медиків, які врятували харків'янина від смерті.

 
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 