Окупанти вдарили по торгівельному центру Харкова безпілотником (оновлено)

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, куди поцілили загарбники.
"У Харкові приліт ворожого БПЛА. Удар по Київському району, по даху одного з торгівельних центрів. На щастя без жертв та постраждалих. Попередньо - «молнія». Уточнюємо інформацію. ", - інформує мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
Є четверо постраждалих. Медики надають їм допомогу. На місці працюють підрозділи ДСНС.
