    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти вдарили по торгівельному центру Харкова безпілотником (оновлено)
26.09.2025  18:17   Дмитро Колонєй

Окупанти вдарили по торгівельному центру Харкова безпілотником (оновлено)

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, куди поцілили загарбники.


Окупанти вдарили по торгівельному центру Харкова безпілотником (оновлено)

"У Харкові приліт ворожого БПЛА. Удар по Київському району, по даху одного з торгівельних центрів. На щастя без жертв та постраждалих. Попередньо - «молнія». Уточнюємо інформацію. ", - інформує мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Є четверо постраждалих. Медики надають їм допомогу. На місці працюють підрозділи ДСНС.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області.
 
