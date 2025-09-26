26.09.2025 18:17 Дмитро Колонєй

Окупанти вдарили по торгівельному центру Харкова безпілотником (оновлено)

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, куди поцілили загарбники.



"У Харкові приліт ворожого БПЛА. Удар по Київському району, по даху одного з торгівельних центрів. На щастя без жертв та постраждалих. Попередньо - «молнія». Уточнюємо інформацію. ", - інформує мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Є четверо постраждалих. Медики надають їм допомогу. На місці працюють підрозділи ДСНС.

