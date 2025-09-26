    
26.09.2025  18:48   Дмитро Колонєй

Комунальники показали, як йде ремонт будинків Харкова (фото)

Якими саме роботами займаються спеціалісти підприємства розповіли у КП "Харківспецбуд".

Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці комунального підприємства та підрядних організацій продовжують ремонтувати вхідні групи житлових будинків у Холодногірському районі.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у парку «Юність» на территории Холодногорского района висадили понад 300 рідкісних дерев і кущів.
 
Тэги:  ремонт, будинки, харків
