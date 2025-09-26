Комунальники показали, як йде ремонт будинків Харкова (фото)

Якими саме роботами займаються спеціалісти підприємства розповіли у КП "Харківспецбуд".
Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці комунального підприємства та підрядних організацій продовжують ремонтувати вхідні групи житлових будинків у Холодногірському районі.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Комментариев: 0
Сьогодні день спонукає до роздумів і планування майбутніх справ. Будьте уважні до дрібниць, вони відіграють важливу роль.
У Харкові очікується хмарна погода протягом усього дня. Опадів не прогнозують.
26 вересня відзначають Всесвітній день контрацепції та Європейський день мов.
влажность:
давление:
ветер: