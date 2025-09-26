    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Загарбники пошкодили у Харкові автобус із пасажирами
26.09.2025  18:10   Дмитро Колонєй

Загарбники пошкодили у Харкові автобус із пасажирами

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов.


Загарбники пошкодили у Харкові автобус із пасажирами

"Внаслідок обстрілу було пошкоджено муніципальний автобус з пасажирами - за попередньою інформацією, постраждалих серед них немає", - повідом мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про удар окупантів по торгівельному центру Харкова. Саме під час нього пстраждав й автобус.

Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.09 Надзвичайні події Окупанти вдарили по торгівельному центру Харкова безпілотником (оновлено) 26.09 Армія На Харківщині Сили оборони відбивають атаку ворога під Вовчанськом 25.09 Надзвичайні події Через удари окупантів постраждали жителі Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 