26.09.2025 18:10 Дмитро Колонєй

Загарбники пошкодили у Харкові автобус із пасажирами

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов.



"Внаслідок обстрілу було пошкоджено муніципальний автобус з пасажирами - за попередньою інформацією, постраждалих серед них немає", - повідом мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про удар окупантів по торгівельному центру Харкова. Саме під час нього пстраждав й автобус.