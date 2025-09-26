Загарбники пошкодили у Харкові автобус із пасажирами

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов.
"Внаслідок обстрілу було пошкоджено муніципальний автобус з пасажирами - за попередньою інформацією, постраждалих серед них немає", - повідом мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про удар окупантів по торгівельному центру Харкова. Саме під час нього пстраждав й автобус.
