26.09.2025 15:33 Дмитро Колонєй

Не буде газу у двох селищах Харківщини: де саме

Газовики розповіли, чому тимчасово відключать постачання блакитного палива у населених пунктах Харківщини.



Як повідомляє РЕДПОСТ , Харківська міська філія «Газмережі» проведе роботи на газових мережах з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду у селищах Санжари та Манченки.

Тому з 30 вересня по 7 жовтня 2025 року у цих населених пунктах тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

Санжари вул. Абрикосова буд. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31

буд. 1, 3, 4, 5, 7, 8 вул. Шевченка буд. 2, 4, 5-А, 6, 8, 9, 10, 18, 22, 24

Газовики просять споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

