26.09.2025 15:33 Дмитро Колонєй
Не буде газу у двох селищах Харківщини: де саме
Газовики розповіли, чому тимчасово відключать постачання блакитного палива у населених пунктах Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, Харківська міська філія «Газмережі» проведе роботи
на газових мережах з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду у селищах Санжари та Манченки.
Тому з 30 вересня по 7 жовтня 2025 року у цих населених пунктах тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:
Санжари
-
вул. Абрикосова буд. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31
-
вул. Благодатна буд. 1, 2, 2-А, 3, 3-А, 4, 5, 5-А, 6, 8, 9, 9-А, 10-А, 11, 12, 13, 14, 15, 15-А, 16, 17, 19, 20-А, 24, 26
-
пров. Благодатний буд. 2, 2-А, 3, 4, 4-А, 5, 6, 7, 8, 10
-
вул. Зернова буд. 1-Б
-
пров. П.Барчана буд. 2, 2-А, 4, 5, 6, 8, 8-А, 9, 9-А, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 47
-
вул. П.Барчана буд. 8, 9, 12, 14, 16, 17, 17-А, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 27-А, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48-А, 50, 51, 51-А, 53, 54, 55
-
вул. Кільцева буд. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-Б, 15, 15-А, 16, 18, 21, 25, 26, 29, 32, 34, 35, 39, 44, 45, 48, 57, 59, 61
-
вул. Спортивна буд. 22, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 50, 54, 56, 58, 60, 60-А, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106-А, 108, 110, 114, 114-А, 118, 120, 126, 128, 132
-
пров. Спортивний буд. 28, 30
-
в’їзд Спортивний буд. 1, 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24
Манченки
-
вул. Залізнична буд. 1, 7, 9, 13, 15
-
в’їзд Калиновий буд. 1, 4, 5, 6
-
пров. Квітки-Основ’яненка буд. 4, 5
-
вул. Крива буд. 1, 3, 4, 5, 7, 11, 11-А
-
пров. Покровський буд. 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 15
-
в’їзд Покровський буд. 1, 3, 4, 5, 7, 10
-
пров. Руслана Гриценка буд. 1, 6, 8, 10
-
вул. Руслана Шимона буд. 1, 1-Б, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 28-А, 30, 31, 33, 34, 35, 35-А, 36, 38, 41, 42, 43, 45, 45-А, 47
-
вул. Покровська буд. 6, 7, 10-А, 11, 11-Б, 12, 23, 24, 25, 27-А, 28-Б, 29, 30, 31, 31-А, 32-А, 33, 33-А, 34, 37, 39, 40-А
-
вул. Сковороди буд. 1, 2, 2-А, 3, 5-А, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17-А, 18
-
вул. Садова буд. 2, 3, 6, 11, 13, 18, 21, 22, 22-А, 24, 32, 34, 36
-
пров. Садовий буд. 2
-
вул. Торгова буд. 1-А, 2-А, 3, 3-А, 4, 4-А, 5, 5-А, 6, 6-А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 28-Б, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 40-А, 42, 43, 44, 45, 47
-
вул. Центральна буд. 1, 3, 4, 5, 7, 8
-
вул. Шевченка буд. 2, 4, 5-А, 6, 8, 9, 10, 18, 22, 24
Газовики просять споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.
