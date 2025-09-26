    
26.09.2025  15:33   Дмитро Колонєй

Не буде газу у двох селищах Харківщини: де саме

Газовики розповіли, чому тимчасово відключать постачання блакитного палива у населених пунктах Харківщини.


Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківська міська філія «Газмережі» проведе роботи на газових мережах  з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду у селищах Санжари та Манченки.
 
 
 
Тому з 30 вересня по 7 жовтня 2025 року у цих населених пунктах тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:
 

Санжари

  • вул. Абрикосова буд. 1,  2,  3,  4,  6,  7,  8,  9,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  31
  • вул. Благодатна буд. 1,  2,  2-А,  3,  3-А,  4,  5,  5-А,  6,  8,  9,  9-А,  10-А,  11,  12,  13,  14,  15,  15-А,  16,  17,  19,  20-А,  24,  26
  • пров. Благодатний буд. 2,  2-А,  3,  4,  4-А,  5,  6,  7,  8,  10
  • вул. Зернова буд. 1-Б
  • пров. П.Барчана буд. 2,  2-А,  4,  5,  6,  8,  8-А,  9,  9-А,  13,  14,  18,  20,  22,  24,  47
  • вул. П.Барчана буд. 8,  9,  12,  14,  16,  17,  17-А,  18,  20,  22,  23,  24,  25,  27,  27-А,  29,  32,  35,  36,  37,  38,  39,  42,  44,  45,  46,  47,  48-А,  50,  51,  51-А,  53,  54,  55
  • вул. Кільцева буд. 1,  3,  4,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  13,  13-Б,  15,  15-А,  16,  18,  21,  25,  26,  29,  32,  34,  35,  39,  44,  45,  48,  57,  59,  61
  • вул. Спортивна буд. 22,  26,  32,  34,  36,  38,  40,  46,  50,  54,  56,  58,  60,  60-А,  62,  68,  70,  72,  74,  76,  78,  80,  82,  84,  88,  90,  92,  94,  96,  98,  100,  102,  106-А,  108,  110,  114,  114-А,  118,  120,  126,  128,  132
  • пров. Спортивний буд. 28,  30
  • в’їзд Спортивний буд. 1,  2,  3,  6,  7,  11,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  22,  24

Манченки

  • вул. Залізнична буд. 1,  7,  9,  13,  15
  • в’їзд Калиновий буд. 1,  4,  5,  6
  • пров. Квітки-Основ’яненка буд. 4,  5
  • вул. Крива буд. 1,  3,  4,  5,  7,  11,  11-А
  • пров. Покровський буд. 1,  3,  4,  5,  9,  11,  12,  15
  • в’їзд Покровський буд. 1,  3,  4,  5,  7,  10
  • пров. Руслана Гриценка буд. 1,  6,  8,  10
  • вул. Руслана Шимона буд. 1,  1-Б,  2,  3,  5,  6,  7,  9,  11,  13,  14,  16,  18,  20,  21,  23,  26,  27,  28,  28-А,  30,  31,  33,  34,  35,  35-А,  36,  38,  41,  42,  43,  45,  45-А,  47
  • вул. Покровська буд. 6,  7, 10-А,  11,  11-Б,  12,  23,  24,  25,  27-А,  28-Б,  29,  30,  31,  31-А,  32-А,  33,  33-А,  34,  37,  39,  40-А
  • вул. Сковороди буд. 1,  2,  2-А,  3,  5-А,  6,  7,  9,  10,  13,  15,  16,  17-А,  18
  • вул. Садова буд. 2,  3,  6,  11,  13,  18,  21,  22,  22-А,  24,  32,  34,  36
  • пров. Садовий буд. 2
  • вул. Торгова буд. 1-А,  2-А,  3,  3-А,  4,  4-А,  5,  5-А,  6,  6-А,  7,  8,  9,  10,  12,  14,  17,  18,  19,  23,  24,  26,  27,  28,  28-Б,  33,  35,  37,  38,  40,  41,  40-А,  42,  43,  44,  45,  47
  • вул. Центральна буд. 1,  3,  4,  5,  7,  8
  • вул. Шевченка буд. 2,  4,  5-А,  6,  8,  9,  10,  18,  22,  24
Газовики просять споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ  писав, що у Харкові відновили електропостачання після обстрілу.
 
Тэги:  газ, відключення, харків, зима, опалювальний сезон
