26.09.2025 16:08 Дмитро Колонєй

Вночі у під'їзді багатоповерхівки під Харковом знайшли дитину

Ким дівчинка виявилася з'ясували правоохоронці з передмістя Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 25 вересня 2025 року близько 23:00 за допомогою до чугуївських правоохоронців звернулася жінка. Вона розшукувала свою 12-річну доньку, яка вранці пішла гуляти й додому не повернулася.

Правоохоронці перевірили можливі місця перебування дитини, опитали місцевих жителів та оглянули прилеглі території. Після чотирьох годин розшуків поліцейські виявили дівчинку в під'їзді одного з багатоповерхових будинків.

Правоохоронці повернули дівчину додому та провели з родиною профілактичну бесіду, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому.