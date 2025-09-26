26.09.2025 16:08 Дмитро Колонєй
Вночі у під'їзді багатоповерхівки під Харковом знайшли дитину
Ким дівчинка виявилася з'ясували правоохоронці з передмістя Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, 25 вересня 2025 року близько 23:00 за допомогою до чугуївських правоохоронців звернулася жінка. Вона розшукувала свою 12-річну доньку, яка вранці пішла гуляти й додому не повернулася.
Правоохоронці перевірили можливі місця перебування дитини, опитали місцевих жителів та оглянули прилеглі території. Після чотирьох годин розшуків поліцейські виявили дівчинку в під’їзді одного з багатоповерхових будинків.
Правоохоронці повернули дівчину додому та провели з родиною профілактичну бесіду, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому.
