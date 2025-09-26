    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Вночі у під'їзді багатоповерхівки під Харковом знайшли дитину
26.09.2025  16:08   Дмитро Колонєй

Вночі у під'їзді багатоповерхівки під Харковом знайшли дитину

Ким дівчинка виявилася з'ясували правоохоронці з передмістя Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 25 вересня 2025 року близько 23:00 за допомогою  до чугуївських правоохоронців звернулася жінка. Вона розшукувала свою 12-річну доньку, яка вранці пішла гуляти й додому не повернулася.
 
Правоохоронці перевірили можливі місця перебування дитини, опитали місцевих жителів та оглянули прилеглі території. Після чотирьох годин розшуків поліцейські виявили дівчинку в під’їзді одного з багатоповерхових будинків.
 
Правоохоронці повернули дівчину додому та провели з родиною профілактичну бесіду, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукують зниклу жінку.
 
